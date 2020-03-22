Италия

Бельгиец поделился своим мнением о лучших полузащитниках.

Хавбек Кальяри Раджа Наингголан рассказал о своих любимых игроках средней линии, а также назвал лучшую линию полузащиты, в которой играл.

"Мне всегда нравился Лука Модрич, потому что он все выполняет на высочайшем уровне. Кларенс Зеедорф обладал невероятной силой, он единственный не давал мне возможности зацепиться за мяч.

Я играл со многими сильными игроками. Кевин Строотман был невероятным до травмы, Даниэле Де Росси – феномен, Миралем Пьянич в плане техники – один из лучших. В Интере Марцело Брозович всегда делает разницу. Николо Барелла даже в таком возрасте показывает, что он принадлежит к топ-игрокам.

Много хороших игроков, но если выбирать одну команду, то в Роме у нас была отличная полузащита со Строотманом, Де Росси и Пьяничем", – приводит слова Наингголана портал Football Italia.

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