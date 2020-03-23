Италия

Интер рассчитывает выручить за игрока не менее 80 млн евро.

По информации Calciomercato News, защитник миланского Интера Милан Шкриниар привлек к себе внимание Пари Сен-Жермен, Манчестер Сити и мадридского Реала.

Клубы совершат попытку приобрести игрока предстоящим летом. Реал и Ман Сити уже давно следят за футболистом и даже контактировали с представителями "нерадзурри".

Миланский клуб установил новый ценник на игрока в размере 80 млн евро. В феврале "змеи" называли другую сумму. В свою очередь, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шкриньяр провел 32 матча за Интер, на его счету 1 результативная передача.

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