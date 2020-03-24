Италия

Легендарный бразилец также рассказал, кого считает величайшими футболистами в истории.

Легендарный в прошлом бразильский футболист Пеле назвал форварда Ювентуса Криштиану Роналду лучшим игроком мира на данный момент.

"Сегодня лучшим игроком в мире является Криштиану Роналду. Я думаю, что он лучший, потому что он более последовательный, но нельзя забывать о Месси, хотя, он не нападающий".

"Величайший игрок в истории? Это вопрос, на который трудно ответить. Мы не можем забывать о Зико, Роналдиньо и Роналдо. А в Европе — Франц Беккенбауэр и Йохан Кройфф", — заявил Пеле в интервью YouTube-каналу Pilhado.

Ранее сообщалось, что у Пеле плохое самочувствие после операции. Позже Король футбола поблагодарил всех за беспокойство и заявил, что с ним все в порядке.

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