Италия

Хавбек покинет Боруссию Д вскоре.

Как сообщает Correire dello Sport, руководство Милана рассматривает вариант подписанием соглашения с полузащитником Боруссии Д Марио Гетце.

Напомним, действующий контракт немецкого футболиста с дортмундцами истекает в конце нынешнего сезона, и стороны не планируют продлевать действующий договор.

По данным источника, "россонери" внимательно наблюдают за ситуацией вокруг игрока, и могут пригласить Гетце в команду в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что серьезным претендентом на опытного полузащитника остается берлинская Герта.