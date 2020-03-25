Италия

Армянин рассказал о работе с двумя наставниками.

Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян, контракт которого принадлежит Арсеналу, сравнил работу вместе с главным тренером римлян Паулу Фонсекой и экс-менеджера "канониров" Унаи Эмери.

"Философия Эмери отличалась от Фонсека, но в Роме я чувствую себя намного лучше, потому что мы играем в хороший футбол, и я думаю, что он мне подходит. Я предпочитаю стиль Фонсеки, потому что мы играем очень агрессивно, мы пытаемся держать мяч под своим контролем все время. Конечно, мне нравится такая игра".

"Останусь ли я в Риме? Сейчас я ничего не могу сказать, потому что сезон остановлен, мы не знаем, когда снова начнем играть и что будет летом".

"Футбол быстро меняется. Сначала ты в одной команде, и через время уже в другой. Ты никогда не знаешь, что может случиться в будущем", — сказал Мхитарян The Times.

Ранее сообщалось, что руководство "джаллоросси" хочет убедить Арсенал снизить цену на Мхитаряна.