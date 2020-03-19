Италия

Сергей Шевченко — о вспышке холеры в Неаполе, успевшей затронуть футбол

Пока мы все на карантине, новости приобрели специфический характер: всё новые и новые игроки заражаются коронавирусом (из недавнего: Блез Матюиди и Маттиа Дзакканьи), их более удачливые коллеги развлекаются дома, функционеры решают, как быть дальше, а журналисты углубляются в историю, ища аналоги нынешней ситуации. Ближе всего – несомненно, 1973 год, когда в Неаполе вспыхнула эпидемия холеры.

С 1961 по 1975 год по Земле прокатилась волна заболеваний. Холерой массово болели в Индонезии, Бангладеш, Индии – традиционных очагах её распространения. Несколько раз эпидемия затрагивала СССР, особенно известен пример Одессы, Керчи и Астрахани летом 1970 года (у Владимира Высоцкого даже есть песня на эту тему). Три года спустя этот штамм вируса достиг Италии.

Первые зафиксированные случаи появились в 20-х числах августа, а новости о первых жертвах всколыхнули неаполитанское общество, где осталась память о смертоносных эпидемиях холеры конца XIX – начала ХХ века. Паника нарастала, а люди сходили с ума от страха перед болезнью. На площадях Неаполя начались массовые протесты с требованием обеспечить народ вакцинами. Как часто бывает в подобных ситуациях, из ниоткуда возникали фантастические слухи о сотнях жертв, якобы скрываемых правительством, или о невероятной пользе лимонов, что привело к мгновенному взвинчиванию цен на эти цитрусовые, а затем к их исчезновению с прилавков. Власти, в свою очередь, действовали с запозданием (первые случаи холеры списывали на гастрит) и порой не очень адекватно – например, запретили торговлю морепродуктами, что вызвало уже протесты рыбаков. Дело было не в мидиях или осьминогах, а в плачевном состоянии городских районов Неаполя, где уровень гигиены напоминал страны третьего мира.

Эпидемию удалось остановить с привлечением медиков Шестого флота США: они провели вакцинацию населения с помощью автоматических шприцев. Масштабы болезни, затронувшей, помимо Неаполя, другие города Юга Италии (в первую очередь, Бари), остались более-менее локальными: официальная статистика гласит о 268 заболевших и 24 скончавшихся.

Но что же футбол? Пострадал главным образом Кубок Италии (его регламент отличался от сегодняшнего: клубы в первом раунде не играли на вылет, а делились на семь групп по пять команд в каждой). Первой спохватилась Болонья, которая должна была играть в Неаполе 31 августа, но её запрос в Лигу Кальчо был отклонён. Футбольная власть прямо аргументировала, что паника из-за переноса матча окажется вреднее, чем сама холера. Однако, не всё было так просто. В параллельной группе решением мэрии города Бари был отложен матч Бари – Палермо. Как итог, Лига перенесла оба этих матча, а заодно игру Фоджа – Ювентус, на 9 сентября (город Фоджа тоже был затронут эпидемией).

Сезон оказался под угрозой срыва. Итальянцы, встревоженные публикациями в газетах и сюжетами на телевидении, массово бежали прививаться от холеры. Например, Интер, возглавляемый Эленио Эррерой, организовал вакцинацию всех игроков команды. Стране, прямо как в эти дни, резко стало не до футбола.

Оригинальнее всего получилось с матчем Дженоа – Наполи, намеченным на 16 сентября. Власти Лигурии официально попросили Наполи не приезжать в Геную, поскольку на Севере Италии всерьёз опасались, что холера перекинется на их регионы. Тогда Лига Кальчо… перенесла матч в Неаполь, что одобрили как тамошний мэр, так и президент Дженоа. Тут уже возмутились игроки генуэзской команды, наотрез отказавшиеся ехать в охваченный холерой город. Итог – техническое поражение Дженоа (кстати, тогда оно выражалось счётом 2:0) и вдобавок одно снятое очко в таблице группы Кубка. "Технарём" и очковым штрафом ровно по той же причине завершился и матч Бари – Верона, разве что тут обошлось без изменений места проведения встречи.

"Никто не хотел играть против Наполи. Они боялись заразиться", – вспоминает Джузеппе Брусколотти, экс-капитан неаполитанской команды, в интервью изданию La Repubblica. "Мы одержали техническую победу, но чувствовали себя изолированными, а ведь футболисты не имели никакого отношения к вирусу. Тогда Дженоа предложила организовать спустя месяц товарищеский матч на Марасси, чтобы собрать средства для больных холерой. Мы высоко оценили этот жест. Считаю, что тогда и зародилась дружба между Наполи и Дженоа" (речь идёт о фанатском союзе, одном из старейших в Италии – С.Ш.). Конец цитаты.

Кальчо повезло, что эпидемия началась летом, в межсезонье. Это смягчило ущерб. В Серии А тогда насчитывалось 16 команд, и чемпионат традиционно для тех лет стартовал в конце сентября – начале октября. Последний случай заражения холерой в Неаполе был диагностирован 19 сентября, и на сроки проведения турнира это никак не повлияло. Артемио Франки, президент Федерации футбола Италии, вопреки многочисленным опасениям принял решение начинать вовремя, 7 октября.

Тем не менее, разница между той эпидемией холеры и коронавирусом весьма существенна. Снова комментирует Брусколотти: "Ситуация несравнима с нынешней. Холера, к счастью, продлилась недолго. Хватило соблюдения некоторых гигиеническо-санитарных норм, но повседневная жизнь не претерпела особых ограничений. Бары, например, не были закрыты. Мы соблюдали определённые предписания в раздевалке, но могли пойти в ресторан. Теперь мы вынуждены оставаться в изоляции дома. Считаю, что чемпионат надо было останавливать намного раньше. Слишком много времени ушло на принятие этого решения".

Наполи занял в чемпионате-1973/74 высокое для себя третье место, Эленио Эрреру по ходу сезона уволили из Интера, а первый в истории "скудетто" завоевал... Лацио под руководством Томмазо Маэстрелли и с легендарным Джорджо Кинальей в нападении.

Можно грустно пошутить, что успехи римских "орлов" притягивают к себе неприятности. Так, известен пример сезона-1914/1915, не доигранного из-за начала Первой мировой войны. Единой лиги тогда не существовало, команды делились по региональному признаку. Футбольные власти поспешили объявить чемпионом Дженоа, который лидировал в Северной группе, проигнорировав Центральную и Южную группы (регламент подразумевал финал между победителем Севера и победителем плей-офф между Центром и Югом). Если на Юге турнир окончательно прервался, то в Центре играли до последнего, и лидировал там, собственно, Лацио.

Неудивительно, что современные "лациали" так опасаются, что чемпионат-2019/20 завершится досрочно, и итоговой таблицей станет текущая, где Ювентус в последний момент выскочил на первое место. Что же, верим, что такого рода скандалов не произойдёт, и чемпион, кто бы им ни стал, определится на поле, как это было в "послехолерном" сезоне-1973/74.