Контракт футболиста с клубом истекает летом 2021-го.
Аркадиуш Милик, Getty Images
26 марта 2020, 00:59
Нападающий Наполи Аркадиуш Милик летом может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Calciomercato.
Футболист не спешит продлевать с партенопейцами контракт, который заканчивается летом 2021 года.
Таким образом, руководство клуба не хочет, чтобы игрок покидал Неаполь в статусе свободного агента и готов выставить поляка на трансфер. Предварительно Наполи рассчитывает выручить за игрока порядка 50 млн евро.
В нынешнем сезоне 26-летний форвард отыграл 22 матча во всех турнирах, отличившись 12 голами.
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны Милана.
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