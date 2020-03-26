Италия

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2021-го.

Нападающий Наполи Аркадиуш Милик летом может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Calciomercato.

Футболист не спешит продлевать с партенопейцами контракт, который заканчивается летом 2021 года.

Таким образом, руководство клуба не хочет, чтобы игрок покидал Неаполь в статусе свободного агента и готов выставить поляка на трансфер. Предварительно Наполи рассчитывает выручить за игрока порядка 50 млн евро.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард отыграл 22 матча во всех турнирах, отличившись 12 голами.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны Милана.

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