Италия

"Россонери" рассматривают случай, при котором швед уйдет летом.

После ухода из клуба Звонмира Бобана будущее Златана Ибрагимовича остается неясным, сообщает Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что "россонери" готовятся к уходу шведа и собираются в таком случае подписать Аркадиуша Милика.

Польский нападающий в этом сезоне провел 22 поединка, в которых отметился 12 забитыми голами.

Напомним, что Наполи не исключает продажу Аркадиуша Милика ближайшим летом.