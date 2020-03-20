"Россонери" рассматривают случай, при котором швед уйдет летом.
Златан Ибрагимович, фото getty images
20 марта 2020, 16:04
После ухода из клуба Звонмира Бобана будущее Златана Ибрагимовича остается неясным, сообщает Gazzetta dello Sport.
Источник утверждает, что "россонери" готовятся к уходу шведа и собираются в таком случае подписать Аркадиуша Милика.
Польский нападающий в этом сезоне провел 22 поединка, в которых отметился 12 забитыми голами.
Напомним, что Наполи не исключает продажу Аркадиуша Милика ближайшим летом.