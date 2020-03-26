Не исключено, что польский нападающий станет "дьяволом" ближайшим летом.
Аркадиуш Милик, Getty Images
26 марта 2020, 14:45
Бывший спортивный директор Милана Массимилиано Мирабелли признался, что хотел заполучить для клуба Аркадиуша Милика.
"Милик был моей давней миссией, еще со времени в Интере. Я знаю Аркадиуша очень хорошо, я хотел подписать его в Милан", — цитирует Мирабелли Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.
"Он получил много денег, перейдя в Наполи. Стоимость трансфера была высокой, и это все осложнило".
"Аркадиуш – великолепный игрок. Надеюсь, он останется в Наполи. По-моему, это топ-форвард, который способен играть за большой клуб".
Контракт поляка с Наполи истекает летом следующего года, поэтому итальянские СМИ утверждают, что клуб выставит его на продажу этим летом, чтобы заработать на трансфере.
В нынешней кампании 26-летний нападающий забил 12 голов в 22 играх во всех турнирах.