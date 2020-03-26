Италия

Не исключено, что польский нападающий станет "дьяволом" ближайшим летом.

Бывший спортивный директор Милана Массимилиано Мирабелли признался, что хотел заполучить для клуба Аркадиуша Милика.

"Милик был моей давней миссией, еще со времени в Интере. Я знаю Аркадиуша очень хорошо, я хотел подписать его в Милан", — цитирует Мирабелли Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

"Он получил много денег, перейдя в Наполи. Стоимость трансфера была высокой, и это все осложнило".

"Аркадиуш – великолепный игрок. Надеюсь, он останется в Наполи. По-моему, это топ-форвард, который способен играть за большой клуб".

Контракт поляка с Наполи истекает летом следующего года, поэтому итальянские СМИ утверждают, что клуб выставит его на продажу этим летом, чтобы заработать на трансфере.

В нынешней кампании 26-летний нападающий забил 12 голов в 22 играх во всех турнирах.