Бывший спортивный директор Милана Массимилиано Мирабелли признался, что хотел заполучить для клуба Аркадиуша Милика.

"Милик был моей давней миссией, еще со времени в Интере. Я знаю Аркадиуша очень хорошо, я хотел подписать его в Милан", — цитирует Мирабелли Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

"Он получил много денег, перейдя в Наполи. Стоимость трансфера была высокой, и это все осложнило".

"Аркадиуш – великолепный игрок. Надеюсь, он останется в Наполи. По-моему, это топ-форвард, который способен играть за большой клуб".

Контракт поляка с Наполи истекает летом следующего года, поэтому итальянские СМИ утверждают, что клуб выставит его на продажу этим летом, чтобы заработать на трансфере.

В нынешней кампании 26-летний нападающий забил 12 голов в 22 играх во всех турнирах.