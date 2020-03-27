Италия

Похоже, вратарь не хочет покидать команду.

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма заявил, что верен своей нынешней команде, несмотря на слухи, которые связывают его с другими клубами.

"Цвета Милана очень много значат для меня, потому что я вырос здесь. Я всегда был фанатом "россонери", и я стараюсь бороться изо всех сил за эту футболку".

"Первая цель, которую я разделяю с клубом, и та, которую мы поставили перед собой в начале сезона. Личная цель — всегда работать на максимум и стараться пропустить как можно меньше голов", — цитирует голкипера ANSA.

Ранее сообщалось, что из-за затруднительных переговоров о новом контракте Доннарумма может покинуть клуб летом. Отмечалось, что одним из претендентов остается Челси.