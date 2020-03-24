Италия

"Орлы" хотят сохранить своего нападающего минимум до лета 2024 года.

Лацио хочет предложить Чиро Иммобиле новую сделку сроком до лета 2024 года, сообщает журналист Николо Шира.

"Орлы" готовы платить итальянскому нападающему четыре миллиона евро в год после уплаты налогов. Текущее соглашение с игроком действительно до лета 2023 года.

Чиро Иммобиле в этом сезоне провел 33 поединка в футболке Лацио, забив 30 голов и сделав 7 результативных передач.

Напомним, что на итальянского нападающего претендуют Интер, Милан и китайские клубы.