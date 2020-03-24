"Орлы" хотят сохранить своего нападающего минимум до лета 2024 года.
Чиро Иммобиле, getty images
24 марта 2020, 12:24
Лацио хочет предложить Чиро Иммобиле новую сделку сроком до лета 2024 года, сообщает журналист Николо Шира.
"Орлы" готовы платить итальянскому нападающему четыре миллиона евро в год после уплаты налогов. Текущее соглашение с игроком действительно до лета 2023 года.
Чиро Иммобиле в этом сезоне провел 33 поединка в футболке Лацио, забив 30 голов и сделав 7 результативных передач.
Напомним, что на итальянского нападающего претендуют Интер, Милан и китайские клубы.