Лацио хочет предложить Чиро Иммобиле новую сделку сроком до лета 2024 года, сообщает журналист Николо Шира.

"Орлы" готовы платить итальянскому нападающему четыре миллиона евро в год после уплаты налогов. Текущее соглашение с игроком действительно до лета 2023 года.

Чиро Иммобиле в этом сезоне провел 33 поединка в футболке Лацио, забив 30 голов и сделав 7 результативных передач.

Напомним, что на итальянского нападающего претендуют Интер, Милан и китайские клубы.