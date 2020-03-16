Нидерланды. Новость

"Красные дьяволы" ищут усиление в линию полузащиты.

Манчестер Юнайтед попытается подписать Донни ван де Беека, если Реал откажется от предварительного соглашения с голландцем, сообщает Marca.

Полузащитник мог оказаться на Сантьяго Бернабеу уже прошлым летом, но мадридцы не смогли продать необходимых игроков для оформления трансфера.

В этом сезоне Донни ван де Беек провел 37 поединков в футболке Аякса, забив 10 голов и сделав 11 результативных передач.

Отметим, что ранее полузащитник отрицал какие-либо договоренности с другими командами.