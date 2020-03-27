Италия

Раджа Наингголан может стать "последним траншем" за переход Николо Бареллы из Кальяри в Интер.

Интер собирается предложить Кальяри Раджу Наингголана за завершение трансфера Николо Бареллы — утверждает Calciomercato.

Интер арендовал Бареллу на год за 12 миллионов евро (уже заплатил), а для того, чтобы Николо стал полноправным игроком "нерадзурри", до 1 июля Кальяри должен получить еще 25 миллионов.

Тем временем "змеи" не собираются возвращать в команду Наингголана, отправленного в аренду в Кальяри и ставшего одним из лидеров команды с Сардинии, поэтому не против использовать бельгийца, стоимость которого оценивается в 20 миллионов евро, в качестве разменной монеты.

В сезоне-2019/20 23-летний Барелла провел за Интер 29 матчей (3 гола) во всех турнирах, а 31-летний Наингголан в составе Кальяри сыграл 24 поединка (5 голов).

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