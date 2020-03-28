Италия

Хавбек рассказал о своем пребывании на карантине.

Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло поведал о том, как проходит его восстановление после тяжелой травмы колена.

"Я чувствую себя очень хорошо, с каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. Вначале травма стала ударом для меня, но после первого месяца ситуация наметилась, потому что вы видите постоянные улучшения".

"Врачи следили за мной с помощью чата с начала карантина. В остальном я делаю то же, что и раньше. Я скучаю по тренировкам. Я жду окончания этой ситуации, чтобы обнять всех своих друзей в команде", — сказал Дзаньоло в своем Instagram.

В текущем сезоне игрок провел 24 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в будущее трансферное окно полузащитник может стать игроком Ювентуса.