Италия

Туринский клуб проявляет интерес к молодому форварду.

Нападающий Ромы Николо Дзаньоло попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает портал Calcio Mercato.

"Бьянконери" следят за молодым форвардом и готовы предложить за него 55 млн евро следующим летом. Этот трансфер будет зависеть от того, в какой форме футболист вернется после тяжелой травмы.

Действующий контракт Дзаньоло с Ромой рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 24 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус начал переговоры с Сантосом по Кайо Жорже.

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