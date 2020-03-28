Италия

Football.ua предлагает вспомнить один из самых захватывающих матчей Милана с участием Андрея Шевченко в Серии А.

Во время вынужденной паузы в футбольных баталиях Football.ua предлагает своим пользователям не только сразиться на Playstation или Xbox, но и еще раз насладиться итальянскими подвигами нынешнего главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко.

Вашему вниманию 8-голевой триллер Лацио — Милан 3 октября 1999 года, в котором Шева записал на свой счет хет-трик:

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