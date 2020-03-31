Италия

Полузащитник высказался о борьбе с пандемией.

Крайний полузащитник Интера Антонио Кандрева заявил, что сейчас уже не важно, кто станет победителем Серии А, ведь первоначальной задачей остается преодолеть пандемию коронавируса.

"Я не ожидал подобного сценария того, что произошло в Китае. Это ужасно. Я хочу поблагодарить всех врачей за огромное мужество, которое они проявляют каждый день, за их самоотверженность и жертву. Мы обязательно переживем это и станем сильнее, чем когда-либо прежде".

"Это, безусловно, будет новый опыт — закончить чемпионат в июне или июле. Может быть, это не оптимально, учитывая жару и такой долгий перерыв, но посмотрим"

"Говорить о скудетто сейчас не справедливо. В этот момент настоящий скудетто для всех — это победа над вирусом", — сказал Кандрева Corriere dello Sport.

Ранее защитник Интера Диего Годин заявил, что Федерация до последнего рисковала футболистами в Италии.