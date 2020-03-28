Уругвайский защитник недоволен тем, что о здоровье футболистов не беспокоились должным образом.
Диего Годин, getty images
28 марта 2020, 23:23
Диего Годин рассказал о ситуации в Серии А, когда в Италии началась эпидемия коронавируса.
"Мы были в зоне риска до последнего момента. Они решили и дальше смотреть, сможем ли мы продолжать играть, пока ситуация не станет совсем бедственной. Мы продолжали играть в течение нескольких недель, продолжали тренироваться и играли за закрытыми дверями до известия о болезни Ругани: только в этот момент лигу остановили.
Конечно, к тому моменту были и другие игроки, которые уже были заражены, поэтому, чтобы не рисковать, они отправили нас на карантин", — приводит слова Година Football Italia.
Напомним, что уругвайский защитник уже в конце этого сезона может перебраться в Манчестер Юнайтед.