Италия

Уругвайский защитник недоволен тем, что о здоровье футболистов не беспокоились должным образом.

Диего Годин рассказал о ситуации в Серии А, когда в Италии началась эпидемия коронавируса.

"Мы были в зоне риска до последнего момента. Они решили и дальше смотреть, сможем ли мы продолжать играть, пока ситуация не станет совсем бедственной. Мы продолжали играть в течение нескольких недель, продолжали тренироваться и играли за закрытыми дверями до известия о болезни Ругани: только в этот момент лигу остановили.

Конечно, к тому моменту были и другие игроки, которые уже были заражены, поэтому, чтобы не рисковать, они отправили нас на карантин", — приводит слова Година Football Italia.

Напомним, что уругвайский защитник уже в конце этого сезона может перебраться в Манчестер Юнайтед.