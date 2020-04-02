Италия

Football.ua рассмотрел возможные варианты продолжения карьеры португальца.

Криштиану Роналду пришел в Ювентус летом 2018 года и за очень короткий промежуток времени дал команде часто того, что требовалось — дополнительный менталитет победителя и убийственно опасного игрока в атаке. В прошлом сезоне португалец запомнился хет-триком в ворота Атлетико, благодаря которому туринцы перевернули ход двухматчевого противостояния.

Однако нужно понимать, что главная задача Роналду была не выполнена. Криштиану приглашали в Ювентус для того, чтобы наконец-то заполучить долгожданный "ушастый" кубок Лиги чемпионов. Туринцы накануне прихода Роналду дважды добирались до финала, но уступали Реалу и Барселоне.

Нет сомнений, что португалец на данный момент важнейший игрок для команды из Турина. К тому же, в реалиях чемпионата Италии Роналду может быть лучшим игроком лиги еще 1,5 сезона без особых проблем. Есть большие сомнения, что при спокойной ситуации и отсутствии Роналду Ювентус не находился бы в роли догоняющих в борьбе за титул. 25 голов и четыре ассиста в 32 матчах — очень солидный показатель.

Тем не менее, из-за эпидемии коронавируса Криштиану очень быстро превратился из тяжелой артиллерии для соперника в снаряд, который лежит на складе и несет угрозу финансовому положению Ювентуса. Криштиану приходил в "Старую синьоры" с большим скандалом. Уже тогда все в один голос говорили об огромной зарплате Роналду. Работники концерна FIAT объявили забастовку из-за трансфера Криштиану, будучи недовольными, что за их счет будут выплачивать жалование футболисту. Сейчас же, туринцы просто не могут позволить себе платить такие деньги одному игроку.

Конечно, футболисты и тренерский Ювентуса согласились на то, чтобы не получать зарплату с марта по июнь, но финансовое положение клуба все равно пошатнется, а потому в ближайшее трансферное окно, когда бы оно ни было, туринцы будут готовы попрощаться с Криштиану. СМИ говорят о том, что чемпиона Италии устроит предложение в 70 миллионов евро. Кто же готов забрать Роналду к себе?

Парижский All-inclusive

Наверное, самый очевидный вариант и это неудивительно. С точки зрения клуба, все предельно понятно. Парижане продвигают свой бренд и приобретение такого игрока — огромный плюс. К тому же, нужно будет заполнить нишу Неймара, который с большой долей вероятности покинет столицу Франции.

При таком-то раскладе появляется дополнительный аргумент и в переговорах с Мбаппе. Понятно, что Килиан хочет сменить обстановку и побороться за более серьезные титулы. Не удалось выиграть Лигу чемпионов с Неймаром? Так можно попробовать с Роналду. Он умеет, у него пять побед. Разве не повод задержаться еще на сезон?

Криштиану, в свою очередь, получит еще больше выгоды. Деньгами его, очевидно, не обидят. Пополнить бомбардирский счет в чемпионате Франции особых проблем не составит. Да и титулы обязательно будут, ведь разрыв между ПСЖ и соперниками на внутренней арене слишком велик. Также есть шансы побороться за Лигу чемпионов. Париж, к тому же, высоко котируется у персон калибра Роналду. Все складывается и выглядит очень реалистично, не так ли?

Красивый comeback

Вторым кандидатом на португальца называют практически родной для него Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" фигурировали в трансферных новостях еще в тот момент, когда Роналду переходил в Ювентус. Криштиану будут рады видеть фанаты и многие люди в клубе, но так ли выгоден этот переход для обеих сторон?

Понятно, что Манчестер Юнайтед вряд ли захочет платить столько же, сколько готов выложить ПСЖ. Финансовая состоятельность манкунианцев не вызывает вопросов, но, кажется, сейчас философия клуба возвращается к более разумной. К тому же, Оле-Гуннар Солскьяер строит молодую команду с очень быстрой атакой.

Норвежец буквально в этом сезоне выстроил и иерархию в раздевалке. Абсолютно непонятно, как на нее подействует приход Криштиану. Из очевидных плюсов можно отметить то, что если Манчестер Юнайтед захочет, то сможет задействовать при сделке Погба и, наверное, ничего не заплатить, а может даже что-то и заработать.

Нужен ли Манчестер Юнайтед самому португальцу? Английский чемпионат очень быстрый, но при всем уважении к Роналду, он больше не обладает сумасшедшей скоростью и главное — резкостью. Свои голы Криштиану непременно бы забыл, а молодые игроки смогли расцвести рядом с ним, но высокий темп, плотный график и прочие особенности АПЛ ведут в большому риску получения травм. И все это при полном отсутствии гарантий выиграть титул.

Такой переход видится маловероятным, но имеет право на жизнь. Трансферный рынок не раз удивлял неожиданным трансферами, а возвращение Роналду в Манчестер Юнайтед стало бы очень красивой историей в медийном плане, но нужно ли это клубу и игроку?

MLS

Дэвид Бекхэм не раз говорил, что хочет собрать в своей команде Криштиану Роналду и Лионеля Месии. Кажется, это отличная возможность для англичанина. Безусловно, даже не для бедной MLS контракт Роналду будет неподъемным, но один сезон как-то можно осилить, а отдача не заставит себя долго ждать. Обсуждать плюсы для любого клуба американско-канадской лиги даже нет смысла.

Роналду же, есть ощущение, пока что к такому маневру не готов. У звездного португальца явно есть амбиции погреметь в большом европейском футболе. Будем объективны, ресурсы для этого у Роналду по-прежнему есть, а потому будет очень странно, если Криштиану уедет покорять столь отдаленный от основных футбольных баталий чемпионат.

Безусловно, Роналду может и остаться в Ювентусе, но уже понятно, что "козырный туз" туринцев "не сыграл" в прошлом сезоне и непонятно, как завершится этот. У "Старой синьоры" с каждым днем все меньше шансов получить большую пользу от Роналду, а потому трансфер очень напрашивается.

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