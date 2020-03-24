Италия

Криштиану Роналду обдумывает два варианта продолжения карьеры.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду получил два заманчивых предложения по поводу своего будущего — сообщает AS со ссылкой на Diario GOL.

Первое — от ПСЖ, второе — от Манчестер Юнайтед, но возвращение на Олд Траффорд напрямую зависит от того, смогут ли манкунианцы пробиться в Лигу чемпионов.

Нынешний контракт 35-летнего португальца с Ювентусом рассчитан до июня 2022 года.

Ранее Пеле назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом современности.

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