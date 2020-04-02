Италия

Марокканец рассказал о своем бывшем одноклубнике.

Защитник Аль-Духайля Мехди Бенатья заявил, что его бывший одноклубник по Ювентусу Миралем Пьянич отказался от перехода в Реал и ПСЖ.

"У него все еще есть три года по контракту, и у Юве у Миралема все хорошо. Это правда, что в каждом трансферном окне у него есть возможность уйти: им интересовался ПСЖ, даже Реал раньше охотился за ним".

"Но, в конце концов, он остался с Ювентусом. Его любовь к клубу одержала верх. В Турине Пьянич чувствует себя уверенно", — сказал марокканец Tuttosport.

Ранее сообщалось, что руководство "бьянконери" продлило контракт с полузащитником команды Блезом Матюиди.