Италия

Неаполитанцы рассчитывают на защитника в будущем.

Директор Наполи Кристиано Джунтоли рассказал о качествах защитника Амира Ррахмани, который выступает в аренде в Вероне.

"Мы подписали контракт с Ррахмани, потому что он очень хорош в персональной опеке, он также отлично играет на оборонительной линии, что крайне важно для Рино"

"Гаттузо — это тренер, который начинает строить игру команды от обороны. Нам было важно дать ему игроков, которые подходят под его стиль", — сказал Джунтоли Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что неаполианцы хотят вернуть в команду нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.