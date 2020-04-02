Партенопейцы хотят вернуть уругвайского форварда.
Эдинсон Кавани, Getty Images
02 апреля 2020, 15:24
Наполи заинтересован возвращении нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает издание Tuttosport.
Контракт Кавани с парижанами подходит к завершению, и партенорейцы хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы вернуть его летом. Руководство неаполитанского клуба уже начало переговоры с форвардом и предлагает ему зарплату в размере 7 млн евро за сезон.
В подписании 33-летнего игрока также заинтересована Бока Хуниорс.
В текущем сезоне Кавани провел 22 поединка в футболке "красно-синих", отличившись семью голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось Наполи также заинтересован в подписании полузащитника Фиорентины Гаэтано Кастровилли.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.