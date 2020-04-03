Италия

Также функционер заявил, что федерация не желает жертвовать следующим сезоном, ради спасения этого.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина поведал промежуточными идеями о возможных вариантах развития событий на Апеннинах.

"Приоритетом является завершение сезона. Идея заключается в том, чтобы возобновить чемпионат 20 мая или в начале июня", — цитирует функционера ESPN со ссылкой на TMW Radio.

"Некоторые говорят даже об августе или сентябре. Я ясно дал понять, что не хотел бы рисковать другим сезоном, чтобы спасти этот. Я думаю, что отмена сезона была бы довольно сложной. Это была бы серьезная несправедливость, которая привела бы к чрезвычайной правовой ситуации во время эпидемиологической ситуации".

"Важно то, что нам нужно будет определить чемпиона. Сейчас лидирует Ювентус. Но, я думаю, сам Ювентус будет против такого Скудетто", — завершил Гравина.

Ранее сообщалось, что Лацио может стать чемпионом Италии-1915.

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