Италия

Владелец уверен, что текущий сезон нереально будет закончить.

Президент Брешии Массимо Челлино категоричен в вопросе возобновления текущего сезона..

"Этот сезон нереально будет доиграть", — заявил он в интервью Gazzetta dello Sport.

"Чемпионат остановлен. Ни одна команда не сможет вернутся в ближайшее время. Если матчи будут проходить за закрытыми дверями, существует риск для здоровья футболистов. Для меня возобновление соревнований в ближайшее время — это чистое безумие".

"Если футбольные власти заставят нас играть, я буду готов не выставлять команду и проигрывать матчи 0:3 из уважения к жителям Брешии и их близким", — заключил президент.

Ранее Габриэль Гравина заявил, что не будет рисковать следующим сезоном, ради спасения текущего.

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