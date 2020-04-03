Италия

Партенопейцы предлагают натурализованному итальянцу пятилетний контракт.

Полузащитник Челси Эмерсон Палмьери вероятнее всего сменит клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Бразильский итальянец больше не входит в планы тренерского штаба "аристократов", о чем сообщалось ранее.

Одним из клубов, кто намерен воспользоваться данной ситуацией является Наполи. Неаполитанцы как раз ищут футболиста на позицию левого защитника. Учитывая то, что Эмерсон имеет итальянское гражданство, его кандидатура выглядит еще более приоритетной.

Об интересе Наполи к игроку сообщает журналист Чиро Венерато в интервью CalcioNapoli24.

"Руководство клуба и Дженнаро Гаттузо поставили его на первое место среди всех кандидатов. Наполи готов предложить Эмерсону контракт на 5 лет с ежегодным окладом в 3 млн евро", — заявил журналист.

Контракт Эмерсона с Челси рассчитан до 2022 года, а его рыночная стоимость составляет 30 млн евро. Однако "синие" могут продать игрока гораздо дешевле, так как намереваются заработать суммарно 30 млн евро на продажа и Эмерсона, и Виктора Мозеса.

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