Италия

Защитник Челси привлек внимание со стороны клубов из чемпионата Италии.

Эмерсон заинтересовал Ювентус, Интер и Наполи, сообщает Goal.com.

По информации источника, в лице итальянца клубы видят усиление позиции левого защитника. Тем не менее, Эмерсон склоняется к тому, чтобы остаться в нынешней команде.

Бразилец также надеется, что ему представится шанс остаться в Челси. Отметим, что он утратил место в стартовом составе, а после — не всегда появлялся даже на скамейке для запасных.

Напомним, что контракт 25-летнего футболиста с Челси рассчитан до 30 июня 2022 года.

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