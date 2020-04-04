Италия

"Россонери" хотят подписать норвежского игрока.

Защитник Селтика Кристоффер Айер попал в сферу интересов Милана, сообщает портал Calciomercato.

Милан намерен укрепить линию обороны следующим летом и рассматривает норвжеского центрбека как приоритетный вариант. Шотландский клуб не говорит желанием расставаться с молодым игроком и потребует от "россонери" солидного предложения.

Действующий контракт Айера с Селтиком рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 49 поединков в футболке "обручей", отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.Ранее сообщалось, что Милан также проявляет интерес к капитану АЗ Тину Кумпейнерсу.

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