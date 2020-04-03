Италия

Тин Кумпейнерс может перебраться в чемпионат Италии.

Полузащитник АЗ Алкмаар Тин Кумпейнерс в летнее трансферное окно может отправиться покорять итальянскую Серию А.

Как сообщает Tuttosport, 22-летний нидерландец, являющийся капитаном своей команды, попал в сферу интересов Милана.

Отмечается, что главный скаут "россонери" Джеффри Монкада является большим фанатом таланта Кумпейнерса, которого на родине называют "новым Ван Боммелом".

В текущем сезоне Тин Кумпейнерс провел за АЗ 42 поединка по всех турнирах, в которых он забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи.

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