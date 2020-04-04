Италия

Бельгиец признался, что стал менее эгоистичным игроком.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку рассказал, как изменились его приоритеты с возрастом и чего ему не хватает во время карантина.

"Забивать – мой наркотик, это мой стимул. Но с возрастом нужно больше полагаться на свой интеллект. Если хочешь помочь команде, нужно думать и об ассистах.

Важен не только я, но и мои партнеры. Каждый должен чувствовать свою важность. Если я не могу пробить, я всегда буду искать возможность для паса.

Сейчас сложно, мне не хватает духа соперничества, тренировок, матчей, выступления перед болельщиками. Я скучаю по этому больше всего", – приводит слова Лукаку Sky Sports.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 35 поединков в футболке "нерадзурри", забив 23 гола и совершив 5 ассистов.

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