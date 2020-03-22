Италия

Отказ Пауло Дибалы переходить в Манчестер Юнайтед позволил Интеру подписать Ромелу Лукаку.

Если бы нападающий Ювентуса не воспротивился категорически переходу в Манчестер Юнайтед, то Ромелу Лукаку играл бы сейчас в составе чемпиона Италии — сообщает Football Italia.

"Для Ромелу главной задачей было покинуть Манчестер Юнайтед и Англию в целом, – сказал во время интервью на Sky Italia агент Лукаку Федерико Пасторелло. – Ювентус — более сильный и "престижный" клуб, но препятствием к переезду в Турин стал отказ Пауло Дибалы отправиться в Манчестер. К тому же оперативно сработало руководство Интера, увеличившее сумму, предлагаемую за Ромелу, а Атонио Конте и болельщики "нерадзурри"смогли убедить Лукаку, что им нужен именно он".

Объясняя свой выбор в пользу Интера, Лукаку сослался на свою давнюю симпатию к "змеям" и личность тренера, "не оставившего ему выбора".

Ранее сообщалось, что у Дибалы диагностировали коронавирус.

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