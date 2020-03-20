Италия

Нападающий Интера Ромелу Лукаку прокомментировал то, что ему приходится находиться на карантине.

Напомним, что Интер объявил о карантине как минимум до 22 марта из-за угрозы коронавируса.

"Чуть не сошел с ума. Не могу никуда выйти, не могу тренироваться. На протяжении девяти дней сижу дома".

"Футболисты находятся в квартирах в центре города. Руководство спросило, если кому нужен велотренажер или беговая дорожа – их привезут. Еду также привозят каждый день".

"Безумно скучаю по нормальной жизни", — приводит слова Ромелу Лукаку A Bola.

Ранее Лукаку рассказал, что выбирал между Ювентусом и Интером при переходе из Манчестер Юнайтед.

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