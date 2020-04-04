Италия

Португалец спрогнозировал работу после карантина.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о работе своей команды в условиях карантина, спрогнозировав, через какое время его игроки вновь наберут форму.

"Я постоянно общаюсь с игроками, так как мы давали им индивидуальные графики тренировок, анализировали их работу и питание. Трудно сказать, как быстро мы могли бы вернуть игроков в форму после возобновления тренировки, но я не думаю, что нам необходимо слишком много времени, потому что они продолжали работать дома".

"Здоровье — это самая главная вещь, поэтому, когда условия позволять, я считаю крайне важным продолжить сезон", — сказал Фонсека Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что португальский специалист хочет видеть в своей команде трех игроков донецкого Шахтера.