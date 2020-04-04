Италия

Фонсека может переманить в Рим своих бывших подопечных.

Рома рассматривает варианты усиления состава и проявляет интерес к трем полузащитникам Шахтера.

Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, главный тренер Паулу Фонсека хотел бы видеть в своей команде Виктора Коваленко, Маркоса Антонио и Тете. Португалец тренировал футболистов в донецком клубе и планирует снова поработать с ними.

Фонсека надеется, что хорошие отношения с руководством "горняков" помогут в осуществлении этих трансферов.

Ранее сообщалось, что Рома также заинтересована в подписании экс-полузащитника Шахтера Бернарда.

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