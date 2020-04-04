Италия

У итальянца все больше шансов перебраться в Италию.

Полузащитник Боруссии Д Марио Гетце в будущее межсезонье может присоединиться к Роме, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, действующее соглашение немецкого футболиста со "шмелями" истекает летом, и стороны не станут продлевать договор, а значит хавбек достанется другому клубу совершенно бесплатно.

По данным источника, спортивный директор "джаллоросси" уже провел первый раунд переговоров с агентом игрока, что делает римлян фаворитами в гонке за Гетце.

Ранее сообщалось, что за полузащитником охотится еще одна команда из чемпионата Италии — Милан.