Италия

Испанец имеет шанс продолжить карьеру в Италии.

Руководство Наполи готово начать переговоры с Барселоной о переходе защитника Хуниора Фирпо, сообщает Sport.

По данным источника, каталонцы согласны продать испанского футболиста, выручив 20 миллионов евро, в то время как неаполитанцы склоняются к варианту с арендой игрока.

В своей дебютном сезоне на Камп Ноу Фирпо провел на поле 17 поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Барселона уже нашла замену Фирпо в лице защитника ПСЖ Левене Кюрзава, который летом получит статус свободного агента.