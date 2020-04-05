Италия

Бразилец рассказал забавный эпизод из своей карьеры в Милане.

Нападающий Истамбул Башакшекир Робиньо вспомнил свой этап карьеры, когда он защищал цвета Милана.

"Ибра высокомерен? Да, но в хорошем смысле. У него просто уверенность в своем таланте. Для меня он все, чем должен быть нападающий. Однажды на тренировке он бросил вызов Гаттузо на бой джиу-джитсу. Кто победил? Златан всегда побеждает", — цитирует Робиньо BBC.

В текущем сезоне бразильский игрок провел за Башакшехир 17 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отличился.

Ранее Робиньо рассказал о том, что мог перейти в Челси и каким был его диалог с владельцем Манчестер Сити.