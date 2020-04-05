Бразилец рассказал забавный эпизод из своей карьеры в Милане.
Робиньо в Милане, getty images
05 апреля 2020, 11:27
Нападающий Истамбул Башакшекир Робиньо вспомнил свой этап карьеры, когда он защищал цвета Милана.
"Ибра высокомерен? Да, но в хорошем смысле. У него просто уверенность в своем таланте. Для меня он все, чем должен быть нападающий. Однажды на тренировке он бросил вызов Гаттузо на бой джиу-джитсу. Кто победил? Златан всегда побеждает", — цитирует Робиньо BBC.
В текущем сезоне бразильский игрок провел за Башакшехир 17 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отличился.
Ранее Робиньо рассказал о том, что мог перейти в Челси и каким был его диалог с владельцем Манчестер Сити.