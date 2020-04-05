Италия

Менеджер уверен в будущем успехе своей команды.

Главный тренер Сассуоло Роберто де Дзерби заявил, что его команда может развиваться по пути Аталанты, добившись такого же успеха.

"Аталанта совершила подвиг, улучшив свой состав и менталитет. Ключ к успеху принадлежит Джан Пьеро Гасперини".

"У Сассуоло есть все, что нужно, чтобы идти по их стопам. Понятно, что это немалый путь, но с точки зрения экономической мощи, инфраструктуры и целенаправленности мы могли бы это сделать".

"Ситуация в команде? Мы говорим с игроками каждый день и гарантируем, что они тренируются индивидуально. Для некоторых это сложнее, например, для иностранных игроков, чьи семьи находятся за границей, поэтому мы следим за ними", — сказал де Дзерби Sky Sport Italia.

Ранее ультрас Аталанты призвали свою команду отказаться от дальнейшего участия в сезоне.