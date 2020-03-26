Англия

Глава фанатов "богини" Клаудио Галимберти призвал клуб отказаться от завершения кампании.

Нынешний сезон в чемпионате Италии не следует доигрывать, уверены ультрас Аталанты.

"Бергамо и его жители важнее нашей команды. Историческая трагедия в нашем городе достойна исторического решения. В такой трагический момент нет места футболу, — говорится в заявлении Галимберти на фейсбук-странице ультрас бергамасков. — Аталанта должна быть примером. Для нас сезон окончен".

После 25 туров Серии А Аталанта идет на четвертом месте в Серии А, опережая на три очка Рому, которая провела на игру больше.

В Лиге чемпионов бергамаски вышли в четвертьфинал турнира, выбив Валенсию (4:1, 4:3). Мер Бергамо Джорджио Гори назвал домашнюю встречу этих команд "биологической бомбой", отметив влияние игры на распространение коронавируса в Италии.