Бельгийский хавбек, судя по всему, вернется в состав "нерадзурри".
РАДЖА НАИНГГОЛАН, GETTY IMAGES
05 апреля 2020, 17:28
Раджа Наингголан, скорее всего, вернется в Интер в следующем сезоне, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, клуб не в состоянии выложить 15-20 миллионов евро за бельгийца в условиях кризиса.
Интер все еще должен Кальяри 25 миллионов евро за Николо Бареллу, однако эти средства будут использованы в других сделках.
В текущем сезоне Наингголан провел 21 матчей в Серии А: на его счету пять голов и шесть ассистов.
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