Италия

Бельгийский хавбек, судя по всему, вернется в состав "нерадзурри".

Раджа Наингголан, скорее всего, вернется в Интер в следующем сезоне, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, клуб не в состоянии выложить 15-20 миллионов евро за бельгийца в условиях кризиса.

Интер все еще должен Кальяри 25 миллионов евро за Николо Бареллу, однако эти средства будут использованы в других сделках.

В текущем сезоне Наингголан провел 21 матчей в Серии А: на его счету пять голов и шесть ассистов.

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