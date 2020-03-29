Италия

Если Раджа Наингголан хочет остаться в Кальяри, он должен согласиться на снижение зарплаты.

Интер готов оставить арендованного Кальяри Раджу Наингголана на Сардинии как часть сделки по Николо Барелле, однако этим планам может помешать зарплата бельгийца — считает Football Italia.

По контракту с Интером Раджа получает 4 миллиона евро в год, однако Кальяри еще до кризиса намекал, что не сможет платить своему капитану, в нынешнем сезоне в 21-м матче забившему 5 мячей и сделавшему 5 результативных передач, более двух.

Впрочем, есть шанс, что этот вопрос удастся уладить, поскольку сам Наингголан неоднократно говорил, что любит Кальяри, не намерен возвращаться в Интер и играет в футбол не ради денег.

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