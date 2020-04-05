Португальский футболист должен бывшему клубу 16,5 миллионов евро.
РАФАЭЛЬ ЛЕАУ, GETTY IMAGES
05 апреля 2020, 19:51
CAS обязал форварда Милана Рафаэля Леау выплатить Спортингу 16,5 миллионов евро за расторжение контракта.
Record сообщает, что агент игрока Жорже Мендеш рассчитывает, что Милан и Лилль помогут выплатить Леау эту сумму.
Милан не имеет никакого отношения к этой ситуации, но Мендеш хочет акцентировать внимание "россонери" на том, что это может негативно повлиять на выступления его клиента.
Напомним, что Леау перешел в Милан прошлым летом за 35 миллиново евро из Лилля.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.