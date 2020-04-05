Италия

Португальский футболист должен бывшему клубу 16,5 миллионов евро.

CAS обязал форварда Милана Рафаэля Леау выплатить Спортингу 16,5 миллионов евро за расторжение контракта.

Record сообщает, что агент игрока Жорже Мендеш рассчитывает, что Милан и Лилль помогут выплатить Леау эту сумму.

Милан не имеет никакого отношения к этой ситуации, но Мендеш хочет акцентировать внимание "россонери" на том, что это может негативно повлиять на выступления его клиента.

Напомним, что Леау перешел в Милан прошлым летом за 35 миллиново евро из Лилля.

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