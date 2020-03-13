Италия

Нападающий Милана Рафаэль Леау рассказал о том, как оказался в Серии А.

Приглашение в Милан стало неожиданностью для португальского нападающего Рафаэля Леау.

"Если честно, то я сначала не поверил, что мне звонят из Милана, – сказал в интервью Calcio 2000 Леау. – Но когда я понял, что действительно говорю с легендарным Паоло Мальдини, то просто был вне себя от счастья. Этот момент своей жизни я не забуду никогда!"

"Как я себя чувствую теперь? Просто счастлив, что нахожусь здесь, и могу быть полезным этому клубу".

"Я довольно быстро сошелся со всеми в команде, а особенно помогли мне с адаптацией Беннасер, Пакета, Кессье и Чалханоглу. И, конечно же, большое влияние оказал приход в команду Ибрагимовича. Я очень ценю все его советы, потому что понимаю, что он помогает мне совершенствоваться. Тренироваться и играть рядом с ним — это огромное преимущество".

20-летний воспитанник Спортинга (12 матчей во всех турнирах и 7 голов за вторую команду и 4 матча и 1 гол за первую) выступал также за Лилль (26, 8) и Милан (22, 2).

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