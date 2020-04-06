Италия

Итальянские клубы приняли общее решение относительно финансового вопроса.

Клубы Серии А единогласно проголосовали за сокращение заработной платы первой команды ввиду эпидемии коронавируса, сообщает Football Italia.

В понедельник, 6 апреля, прошла экстренная пресс-конференция, на которой 19 клубов договорились об урезании заработной платы на шестую часть (равную двум ежемесячным выплатам), если сезон будет завершен, или на треть (четыре ежемесячных выплаты), если сезон не возобновится.

Единственным клубом, который не голосовал, был Ювентус, который решил вопрос с выплатой зарплаты раньше остальных.

Напомним, на данный момент рассматривается возобновление Серии А без системы VAR.