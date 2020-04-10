Италия

Сергей Шевченко — о могучей команде эпохи Серджио Краньотти

Лацио и борьба за первое место. Сейчас это воспринимается как некая сенсация, прыжок выше головы. В послехолерном чемпионате-1973/74, давшем "орлам" первый "скудетто", итоговый результат также стал неожиданным, всё-таки команда лишь за два года до этого играла в Серии В. Сегодня мы поговорим о временах, когда Лацио безо всяких оговорок считался грандом. Тогда под руководством Свена-Горана Эрикссона собрались, буквально, два звёздных состава, а клуб своей финансовой мощью отчасти напоминал современный Манчестер Сити и в благословенной эпохе "семи сестёр" ухватился за исторический шанс.

Эра Краньотти

"После долгого периода забвения тифози Лацио увидели вспышку света в конце туннеля. Клуб был приобретён Серджио Краньотти. Это богатый предприниматель из Рима, но в первую очередь – "лациале", с внутренней, утробной страстью к бело-голубой футболке". Столь красочно описывается начало новой эры в книге Лоренцо Мунегато "La storia della Lazio".

Лацио застрял на обочине Кальчо в 1980-е годы, когда провёл шесть лет в Серии В и едва не вылетел ещё ниже. Приход Краньотти, владельца продовольственной компании "Cirio", позволил "бьянкочелести" вздохнуть полной грудью. С 1992 года римляне укрепились среди лучших: Синьори, Гаскойн, Винтер, второе и третье места в середине 1990-х… Клуб продолжал находиться в тени Милана и Ювентуса, но уже был конкурентоспособен на уровне Серии А – сильнейшей на тот момент лиги мира.

Настоящая слава ждала Лацио на рубеже веков. Пик этой команды – три сезона: 1998/99, 1999/00 и 2000/01. Краньотти, войдя во вкус, не скупился на новые приобретения, тратя один миллион за другим. Благодаря такой щедрости "лациали" собрали под свои знамёна вариацию на тему сборной мира, когда игроки топовых сборных могли не попадать в основу "бьянкочелести", а от звёздных имён в заявке команды рябило глаза.

Спустя годы Свен-Горан Эрикссон, тренер чемпионского Лацио, не без ностальгии вспоминал, как размашисто его клуб вёл себя на трансферном рынке (цитируется по книге "Футболономика" Саймона Купера).

"Однажды я позвонил Краньотти и сказал ему всего одно слово: "Вьери". Он тогда играл за Атлетико. Мадридцы запросили за него 50 млрд итальянских лир, что равнялось примерно 29 млн долларов. Это была самая несусветная сумма в мире. Ни один игрок ещё не стоил таких денег. Атлетико предложил вариант с частичным обменом, но меня это не устроило. Тогда Краньотти сказал: "Без проблем". Он даже не пытался сторговаться хотя бы на 49 млрд лир, а просто взял и уплатил 50".

Эрикссон возглавил Лацио в 1997 году. От него, уже опытного и прекрасно знавшего Серию А специалиста (Рома, Фиорентина, Сампдория) ждали вывода команды на новый уровень. Получилось не сразу. Так, в сезоне-1997/98 "бьянкочелести" заняли только седьмое место, зато ухитрились выиграть у Ромы сразу четыре дерби – чемпионат плюс кубок. Шведа оставили, и уже через год команда максимально приблизилась к титулу, однако на финише неожиданно уступила его Милану. Зато Лацио стал последним в истории обладателем Кубка кубков, 19 мая 1999 года обыграв в финале Мальорку со счётом 2:1.

Триумфальный сезон-1999/00 "лациали" начинали в Монте-Карло. Им противостоял МЮ Алекса Фергюсона, который за несколько месяцев до этого выиграл финал ЛЧ у Баварии, но не одолел тот Лацио: скидка Манчини, удар Саласа – и Суперкубок УЕФА отправляется в Рим.

Суперсостав и суперзапас

Вьери аккурат летом 1999-го покинул команду – его за рекордную сумму приобрёл Интер (Моратти оказался ещё безумнее Краньотти, заплатив 48,5 млн долларов). Стал ли Лацио слабее? Отнюдь. Сила тех "бьянкочелести" заключалась в потрясающей глубине состава, что позволяло Эрикссону проводить частую ротацию, экономя силы футболистов. Итак, кто же добывал "скудетто"? Сейчас вы убедитесь, что по два игрока на позицию – это буквально.

Вратари

Лука Маркеджани (3331, здесь и далее – количество проведённых минут в сезоне-1999/00). Опытный голкипер, с 1993 года игравший в основе Лацио. Провёл три матча на ЧМ-1994.

Марко Баллотта (1798). Динозавр в мире футбола. Начал карьеру в 1981-м и до сих пор играет на любительском уровне. Установил два рекорда, став наиболее возрастным игроком как Серии А (44 года, 38 дней), так и Лиги чемпионов (43 года и 253 дня), но в чемпионском сезоне ему было "всего лишь" 35 лет.

Центральные защитники

Алессандро Неста (3461). Один из лучших центрбеков в истории Кальчо, который тогда, несмотря на 23-летний возраст, уже имел немалый опыт матчей за сборную Италии, а также носил капитанскую повязку Лацио, своего родного клуба.

Синиша Михайлович (3778). Харизматичный серб, которого Эрикссон ещё будучи тренером Сампдории перевёл в центр обороны. Михайлович не был надёжным защитником (что компенсировалось наличием Несты), зато феноменально исполнял штрафные – его пушечного удара с левой боялась вся Европа.

Фернанду Коуту (1845). Основной центрбек и даже капитан сборной Португалии, который, однако, не сумел пробиться в старт чемпионского Лацио. Что, впрочем, не помешало ему блеснуть на Евро-2000.

Крайние защитники

Паоло Негро (3439). Ветеран Лацио, игравший там с начала 1990-х. Универсал, выходил как справа в обороне, так и в центре. Участник Евро-2000.

Джузеппе Фавалли (1952). Еще одна "рабочая лошадка", отдавшая клубу практически всю карьеру. Рекордсмен за всю историю Лацио по количеству проведённых матчей (401 игра), но также успел засветиться в обеих миланских командах. Выходил на левом фланге.

Джузеппе Панкаро (3875). Мог закрыть любой из флангов, благодаря чему наиграл в чемпионском сезоне рекордное количество минут. Как и Фавалли, успел поиграть в Милане.

Центральные полузащитники

Нестор Сенсини (2167). Возрастной опорник, который мог сыграть и в центре защиты. Игрок сборной Аргентины (59 матчей). Провёл за Лацио всего один сезон и основным не стал, после чего вернулся в Парму.

Диего Симеоне (2896). "Эль Чоло" и футболистом был славным, пускай эта слава имела специфический привкус. Он пришёл в Лацио аккурат в 1999-м, на пике карьеры, и оказался более чем уместен в схеме с единственным разрушителем в средней линии.

Матиас Алмейда (2071). Ещё один опорник-аргентинец. Он не так много времени продержался на высоком уровне, но именно в конце 1990-х был в ударной форме, удивляя динамичной игрой в отборе. Один из героев матча за Суперкубок Европы.

Хуан Себастьян Верон (3802). Самый главный из многочисленных аргентинских "лациали". Ключевое приобретение "орлов" в летнее трансферное окно. "Ведьмак" (точнее, La Brujita, "ведьмочка", но а-ля герой Сапковского звучит куда солиднее) стал плеймейкером чемпионского состава. Техника, видение игры, дальние удары – Верон творил на поле чудеса.

Крайние полузащитники

Павел Недвед (3765). Ещё один чудотворец того Лацио. Как правило, выходил слева, но регулярно смещался в центр. Он с равной эффективностью мог как навесить левой ногой, так и ударить правой, а благодаря фирменным рывкам с лёгкостью проходил соперников.

Сержиу Консейсау (2922). Выходил на правом фланге. Классный хавбек, наигравший более полусотни матчей за сборную Португалии. На Евро-2000 оформил хет-трик в ворота Германии.

Деян Станкович (2030). Восходящая звезда европейского футбола – тогда ему было лишь 20 лет. Универсальный полузащитник, в сезоне-1999/00 обычно конкурировавший с Консейсау.

Аттилио Ломбардо (1126). Вот его карьера, напротив, клонилась к закату. Чемпион Италии в составе Сампдории, победитель ЛЧ с Ювентусом, в римской суперкоманде он уже не был столь важным исполнителем.

Нападающие

Роберто Манчини (1983). Ещё один ветеран и многолетний партнёр Ломбардо по игре за Сампдорию (угодивший в кризис генуэзский клуб стал для Лацио источником кадрового пополнения). Объективно говоря, к 1999 году он был уже не тот – ни одного гола в чемпионском розыгрыше Серии А.

Симоне Индзаги (2064). Вот зато кто блеснул. Индзаги-младший всю игровую карьеру провёл в тени старшего брата, но и у него случился звёздный час: семь голов за чемпионат и сразу девять – в ЛЧ (включая исторический покер в ворота Марселя). Неплохо для форварда, которого перед началом сезона купили у Пьяченцы.

Алан Бокшич (2024). Титулованный хорват, который ещё в 1993-м выигрывал ЛЧ с Марселем. Карьеру Бокшича испортили травмы, из-за которых он пропустил ЧМ-1998 и практически не играл в сезоне-1998/99, но к "скудетто"-2000 Алан имеет самое прямое отношение.

Марсело Салас (2989). Легендарный чилийский "Матадор", который проводил лучшие сезоны в карьере. Ведущий форвард Лацио в чемпионском сезоне, на счету которого 12 мячей в чемпионате.

Фабрицио Раванелли (973). Зимой "бьянкочелести" решили укрепить нападение, подписав опытного Раванелли. Надолго в Лацио не задержался, но в сезоне-1999/00 был уместен, наиграв более двух десятков матчей.

Кроме того, мы не упомянули ряд игроков попроще: Дарио Марколин, Гуэрино Готтарди, совсем ещё молодой Джампьеро Пинци, успевший сыграть пару матчей Кеннет Андерссон… Дивная особенность того Лацио: в команде не нашлось явного бомбардира (никто не забил больше Саласа), зато по ходу чемпионата отличились сразу 15 разных футболистов. Вариативность, от которой захватывает дух. И как много игроков той команды стали успешными тренерами: Индзаги, Симеоне, Манчини, Михайлович, Консейсау.

Минус девять – не приговор

Игра того Лацио мало напоминала современный Ман Сити. Римляне исповедовали куда более вертикальный футбол и стремились как можно быстрее доставить мяч главным креативщикам – почему, собственно, Верон с Недведом были так незаменимы. "Когда у него получается, в порядке вся команда", – комментировал Эрикссон игру своего аргентинского плеймейкера. Особое внимание уделялось стандартным положениям, благо в команде имелись такие мастера, как Верон и Михайлович. Лацио забил после стандартов 23 гола из 64 в чемпионате, это почти 36% от общего количества.

Шведский наставник чаще использовал схему 4-4-2, под которую был заточен ростер Лацио, но порой видоизменял её на более оборонительные 4-5-1. Один из форвардов садился на лавку, а в центре поля возникала связка из двух разрушителей – например, Алмейда и Симеоне.Так, например, играли в гостях против Ювентуса. Впрочем, и основную расстановку при желании можно расшифровать как 4-1-4-1, с одним явным опорником и отходящим назад форвардом (с этой задачей неплохо справлялся Манчини, которому прощали отсутствие голов).

Путь Лацио к "скудетто" превратился в драму. Затравкой стала игра пятого тура с действующим чемпионом, Миланом. Эти безумные 4:4 для нас запомнились как матч, прописавший Андрея Шевченко (он оформил хет-трик) в списке ведущих форвардов Серии А. Той же осенью Лацио в ЛЧ встретился с киевским Динамо и одержал две минимальные победы. Запомнилась главным образом игра последнего тура, когда уже оформившие первое место в группе "орлы" приехали играть резервным составом. Динамовцы на переполненном Олимпийском не справились с римскими дублёрами, но их спас Марибор, сотворивший чудо в Леверкузене.

В ноябре "бьянкочелести" лидировали в чемпионате, но серия неудач откатила их на второе место. Особенно болезненными вышли 1:4 в римском дерби, когда Рома усилиями Монтеллы и Дельвеккио забила четыре мяча к перерыву. Когда Лацио в 26-м туре уступил Вероне и отстал от Ювентуса на девять очков, перспективы в борьбе за "скудетто" выглядели околонулевыми, но тут-то, за восемь туров до конца, и началось самое интересное.

Уже в следующем туре Ювентус уступил Милану, а Лацио взял реванш в дерби (тяжелейшие волевые 2:1, причём без Несты с Михайловичем и с травмой Маркеджани в первом тайме; решающий мяч забил Верон эффектным ударом со штрафного). Неделю спустя "лациали" приехали на Делле Альпи. Закрытая, напряжённая игра, сэйвы Баллотты и единственный мяч, забитый Симеоне ударом головой. Девять очков отставания мгновенно ужались до трёх.

Лацио до завершения чемпионата оступился всего лишь один раз – 3:3 с Фиорентиной (Батистута спас "скуадру виолу" в компенсированное время). Ювентус в свою очередь за два тура до конца уступил Вероне и к заключительному туру подходил с двухочковой форой в таблице. Всё было в руках туринского гранда.

Развязка чемпионата шокировала Италию. Пока Лацио дома обыгрывал Реджину со счётом 3:0, в Перудже состоялся воистину парадоксальный матч. Игра местной команды с Ювентусом была приостановлена из-за дождя, дело шло к переносу встречи, но Пьерлуиджи Коллина спустя час времени принял решение продолжить встречу, хотя поле раскисло из-за ливня. Более 65 тысяч зрителей в Риме не расходились, а ждали, чем закончится параллельная игра, вслушиваясь в радиотрансляцию, гремевшую под сводами Олимпико. Минуты напряжённого ожидания, секунды предвкушения и восхитительный миг триумфа, когда болельщики Лацио, не веря собственному счастью, обнимались и плакали, высыпав на газон и кружась в дыму зажжённых фанатами шашек. "Мы ждали этого 26 лет и один час".

Как на Олимпико следили за игрой Перуджа — Ювентус

Sic transit gloria mundi

"Скудетто", Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, два кубка и два суперкубка Италии – приличный улов за несколько лет, с 1997-го по 2000-й. Вне всяких сомнений, это золотая эпоха в истории Лацио, которую едва ли удастся превзойти. Сомнения заключаются в другом. Реализовала ли та команда свой потенциал?

Лацио эпохи расцвета так и не выиграл Лигу чемпионов. В сезоне-1999/00 "орлы" нарвались на дерзкую, сенсационную Валенсию (примерный аналог нынешней Аталанты), влетели ей в гостях 2:5 и не смогли отыграть эту фору. Сезоном позже, когда подбор игроков был ничуть не хуже чемпионского (Перуцци в воротах, Креспо и Клаудио Лопес в нападении – ох как миниатюрный "Пьохо" дал жару в матчах с Шахтёром), подвёл Эрикссон, заранее договорившийся со сборной Англии. Команда "поплыла" в разгар сезона, Краньотти сменил шведа на Дино Дзоффа, но уже были потеряны важнейшие очки как в чемпионате, так и на втором групповом этапе ЛЧ.

Хорошее закончилось внезапно. Компания "Чирио" обанкротилась в 2002 году, а у Краньотти начались столь серьёзные проблемы с законом, что ему резко стало не до футбола (экс-президент даже провёл пять месяцев в тюрьме). Чемпионский состав Лацио за несколько лет разлетелся по топ-клубам Европы, сами же "бьянкочелести" надолго забыли о серьёзных достижениях.

Нынешний Лацио эпохи Лотито – принципиально другой клуб. Это кубковая команда, где реанимируют карьеры и считают каждый евроцент, а не берут звёзд на пике формы без оглядки на их стоимость. Стоит пожалеть, что Краньотти в своё время зациклился на сиюминутных задачах и вливал десятки миллионов на трансферы, не заботясь о перспективе. Как же уместен был бы, к примеру, новый стадион? Краньотти, мягко говоря, не стал иконой для тифози. Его, скорее, недолюбливали, и причины тому тянутся ещё с желания продать Синьори в 1995-м. С другой стороны, эта немного безумная, почти религиозная страсть владельца "Чирио" к футболу подарила болельщикам Лацио три года, когда их команда ощущала себя настоящим грандом.

P.S. Обратите внимание, что у Лацио в сезоне-1999/00 были разные домашние комплекты формы. В чемпионате команда играла в привычном нам варианте (однотонные футболки голубого цвета), а вот в Лиге чемпионов использовала полосатую форму, напоминающую расцветку сборной Аргентины.