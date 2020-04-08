Италия

Нападающий Андреа Петанья рассказал о том, как проводит время на карантине.

Наполи выкупил Андреа Петанью у СПАЛ, но оставил форварда в Ферраре в аренде. Петанья ждет — не дождется дебюта на Сан-Паоло, но намерен сначала помочь своей нынешней команде удержаться в Серии А.

"Я очень счастлив, что Наполи подписал меня, и с нетерпением ожидаю своего дебюта на фантастическом Сан-Паоло, – цитирует нападающего Forza Italian Football. – При заключении соглашения был вариант, что я сразу отправлюсь в Неаполь, но я сам попросил остаться в Ферраре до конца сезона. СПАЛ дал мне очень много, и теперь я хотел помочь команде сохранить место в Серии А".

"Я очень соскучился по футболу, но прекрасно понимаю, что играть можно будет тогда, когда это станет безопасным. Что касается футбола без зрителей, то, на мой взгляд, он не имеет смысла. Мне кажется, турниры стоит возобновить лишь тогда, когда все будет безопасно для всех".

24-летний форвард выступал за Милан (5 матчей во всех турнирах, 0 голов), Сампдорию (5, 0), Латина Кальчо (11, 0), Виченцу (14, 1), Асколи (32, 7), Аталанту (75, 11), СПАЛ (62, 28) и провел 1 матч в составе национальной сборной Италии.

Ранее сообщалось, что владелец Наполи Аурелио Де Лаурентис уволил 30 сотрудников и намерен оштрафовать футболистов на 2 миллиона евро.

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