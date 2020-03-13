Италия

Нападающий Торино Андреа Белотти заинтересовал Наполи.

Во время летнего трансферного окна Наполи попытается приобрести нападающего Торино Андреа Белотти — сообщает Gazzetta dello Sport.

Неаполитанцы готовы отдать за Белотти нападающего Андреа Петанью, приобретенного в январе у СПАЛ за 18 миллионов евро и оставленного в Ферраре в аренде, а также доплатить определенную сумму деньгами.

Ранее сообщалось, что Белотти хочет видеть в Эвертоне Карло Анчелотти.

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