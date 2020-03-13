Нападающий Торино Андреа Белотти заинтересовал Наполи.
Андреа Белотти, Getty Images
13 марта 2020, 23:34
Во время летнего трансферного окна Наполи попытается приобрести нападающего Торино Андреа Белотти — сообщает Gazzetta dello Sport.
Неаполитанцы готовы отдать за Белотти нападающего Андреа Петанью, приобретенного в январе у СПАЛ за 18 миллионов евро и оставленного в Ферраре в аренде, а также доплатить определенную сумму деньгами.
Ранее сообщалось, что Белотти хочет видеть в Эвертоне Карло Анчелотти.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.