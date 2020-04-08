Италия

Португальский хавбек поделился мнением о своем звездном соотечественнике Криштиану Роналду.

Полузащитник Вероны Мигел Велозу, известный украинским болельщикам по выступлениям за киевское Динамо, вспомнил сенсационную победу своей команды в матче 23-го тура Серии А над Ювентусом, которая произошла в начале февраля этого года.

Тогда Верона обыграла более именитого соперника со счетом 2:1, а автором единственного гола в составе "старой синьоры" стал Криштиану Роналду. Велозу признался, что его соотечественник был крайне недоволен результатом того поединка.

"Эмоции после победы над Роналду? Прекрасно чувство, потому что я знаю Криштиану и знаю, что он просто ненавидит проигрывать. Видеть его злым довольно приятно, даже если мы поговорили с ним после матча", — заявил Велозу в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду попал в список "неприкасаемых" Маурицио Сарри.

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