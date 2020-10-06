Италия

Football.ua вспоминает победный состав "россонери", который завовевал титул в Серии А.

В данный момент Милан переживает не лучший период в своей истории. Неопределенности с владельцами и частые смены тренеров отодвинули клуб на вторые роли в Серии А, и он уже давно даже не является участником Лиги чемпионов, не говоря уже о реальной борьбе за чемпионский титул.

Последний на данный момент успех "россонери" в национальном первенстве случился в начале прошлого десятилетия, когда Массимилиано Аллегри пришел на Сан-Сиро и с ходу привел команду к триумфу. С тех пор "дьяволам" не удавалось построить настолько же боеспособный коллектив и по-настоящему претендовать на трофеи.

Кто же составлял костяк той команды Аллегри и помог миланскому клубу завоевать чемпионство?

Вратари

В том сезоне у Милана был безоговорочный первый номер в лице Кристиана Аббьяти, который провел практически все матчи в чемпионате. Иногда подменяли его опытный Флавио Рома, до этого долгое время выступавший в Монако, и Марко Амелиа, который был основным только в Ливорно, а в последующих многочисленных клубах довольствовался лишь ролью резервного.

Кристиан Аббьяти (завершил карьеру) – ветеран клуба, который присоединился к нему еще в 1998 году в начале своей игровой карьеры и выступал до 2006-го, лишь ненадолго уходя в аренды в Торино, Ювентус и Атлетико. В некоторых сезонах итальянец имел прочное место в основе, иногда на долгое время проигрывал конкуренцию, но он, несомненно, был важной частью клуба, установив рекорд по количеству поединков для своей позиции – 380 матчей.

Защитники

Основную пару центрбеков в той команде составляли опытнейший Алессандро Неста и бразилец Тиаго Силва, а на флангах обороны чаще всего выходили воспитанники клуба Иньяцио Абате и Лука Антонини. Достаточное количество игрового времени получали ветераны Джанлука Дзамбротта и Марио Йепес, а также добротный защитник Даниэле Бонера, который после девяти сезонов на Сан Сиро еще некоторое время поиграл в испанском Вильярреале. Опытные Массимо Оддо, Марек Янкуловски, Никола Легротталье, как и нынешний защитник Арсенала Сократис Папастатопулос, лишь изредка выходили на поле, подменяя основных исполнителей.

Тиаго Силва (Челси) – бразилец сумел закрепиться в Европе лишь со второго захода, перейдя в Милан из Флуминенсе в 2009-м за 10 млн евро. Он достойно заменил легенду клуба Паоло Мальдини и стал одним из лучших защитников Серии А.

В 2012-м ПСЖ не пожалел за Тиаго Силву 42 млн евро и получил в его лице многолетнего лидера обороны и капитана. В парижском клубе центрбек провел уже более 300 игр и выиграл 20 трофеев. Минувшим летом 35-летний игрок покинул Париж и решил попробовать своим силы в Челси.

Иньяцио Абате (без клуба) – на заре своей карьеры защитнику, способному закрыть всю правую бровку, пришлось поездить по другим клубам, прежде чем вернуться в 2009 году. Если в молодые годы итальянец еще подавал большие надежды и был основным в составе "красно-черных", то позже начал постепенно отходить на вторые роли, хоть и отыграл в команде более 300 матчей.

Летом 2019-го контракт защитника с Миланом подошел к концу, и с тех пор 33-летний игрок находится без клуба.

Алессандро Неста (завершил карьеру) – перейдя в Милан в 2002 году из родного Лацио, Неста составил невероятный дуэт в центре обороны с Мальдини. Вместе с "дьяволами" легендарный итальянец дважды выиграл Серию А, а также помог команде дважды добиться триумфа в Лиге чемпионов, чего он вряд ли мог бы достигнуть в римском клубе. В качестве игрока миланского клуба он завоевал и титул чемпиона мира.

Уйдя из Милана уже в солидном возрасте, Неста еще немного поиграл в МЛС за Монреаль Импакт и в индийском Ченнайине. Сейчас же 44-летний специалист возглавляет Фрозиноне, поработав до этого с Майами и Перуджей.

Лука Антонини (завершил карьеру) – во многом повторил путь Абате и был вынужден поездить по многочисленным арендам, прежде чем получил возможность заиграть в команде. Хотя надолго задержаться в миланском клубе ему все же не удалось. Покинув родную команду в 2013-м, левый фулбек поиграл в Дженоа, Асколи и Ливорно, а завершал карьеру в скромном Прато.

Полузащитники

Полузащита была одной из сильнейших линий Милана еще в нулевых при Карло Анчелотти, и многие ключевые игроки того времени, такие как Дженнаро Гаттузо, Кларес Зеедорф, Андреа Пирло и Массимо Амброзини, продолжали выступления в команде. Скандальный Кевин-Принс Боатенг служил переходным звеном между полузащитой и атакой, а в январе команду еще усилил Марк ван Боммель. Часто выходил на поле и универсал Матье Фламини, компанию которому во второй половине сезона составлял Урби Эмануэльсон. Молодые Александер Меркель и Родни Страссер считались перспективными, но оставить заметный след в команде, как и проявить себя на последующих этапах карьеры, им не удалось.

Дженнаро Гаттузо (завершил карьеру) – опорный хавбек не обладал высоким мастерством и техникой, но благодаря своим бойцовским качествам и характеру оставался важным игроком для Милана на протяжении всего 13-летнего периода в клубе.

Перед завершением карьеры игрока Гаттузо поиграл в швейцарском Сьоне, где и начал тренерскую карьеру. В 2017-м он вернулся в Милан в качестве тренера Примаверы, а позже в течение полутора сезонов возглавлял и первую команду. С декабря прошлого года итальянец работает во главе Наполи, где сменил как раз Анчелотти.

Кларенс Зеедорф (завершил карьеру) – перейдя из стана Интера в 2002 году, Зеедоорф на протяжении 10 сезонов был важным элементом в средней линии "россонери". На закате карьеры нидерландский хавбек еще два сезона провел в бразильском Ботафого.

В 2014-м также вернулся в клуб в качестве тренера, но добиться особых результатов ему не удалось. Последующие его сотрудничества с Шеньженем, Депортиво и сборной Камеруна были еще более неудачными.

Марк ван Боммель (завершил карьеру) – пришел в клуб уже в солидном возрасте и во второй половине чемпионского сезона стал основным опорником команды. На Сан Сиро голландец провел еще один сезон, а после вернулся в ПСВ.

В клубе из Эйндховена Ван Боммель начал и тренерскую карьеру, но был уволен посреди второго сезона.

Кевин-Принс Боатенг (Монца) – в Милане ганский полузащитник показывал, вероятно, лучшую игру в своей карьере, исполняя роль треквартисты. Хавбек позже возвращался в клубе после выступлений в составе Шальке, но не смог надолго задержаться. После довольно успешных сезонов в Айнтрахте и Сассуоло подписать футболиста неожиданно для всех решила Барселона. Боатенг не мог отказаться от такого шанса, хотя практически не выходил в составе "сине-гранатовых". Летом 2019-го он перешел в Фиорентину, в январе его арендовал Бешикташ, а в конце сентября он отправился к Берлускони в Монцу.

Массимо Амброзини (завершил карьеру) – пришел в клуб в далеком 1995 году и с тех пор регулярно выступал в футболке "красно-черных", пусть и не всегда находился на первых ролях. После ухода Мальдини именно ему досталась капитанская повязка. Всего же в составе команды он провел практически 500 матчей и выиграл с ней 13 трофеев, включая четыре чемпионских титула и два Кубка чемпионов. Перед завершением карьеры итальянец провел еще один сезон в составе Фиорентины.

Андреа Пирло (завершил карьеру) – был одним из ключевых игроков у Анчелотти, но с приходом в клуб Аллегри утратил место в основе, а по окончании сезона покинул клуб свободным агентом, о чем руководство "дьяволов" наверняка неоднократно пожалело.

Пирло присоединился к Ювентусу и пережил там вторую молодость. В составе "бьянконери" центральный хавбек не только завоевал четыре чемпионских титула, но и трижды кряду признавался лучшим игроком сезона в Серии А. На закате карьеры он еще поиграл в МЛС в составе Нью-Йорк Сити. Сейчас же он начал тренерскую карьеру, неожиданно для многих возглавив туринский клуб.

Нападающие

Главными бомбардирами команды были Златан Ибрагимович и бразильцы Робиньо и Алешандре Пато, которые все трое записали в свой актив по 14 голов в Серии А. Легендарный Роналдиньо после двух сезонов в клубе утратил место в составе и зимой ушел во Фламенго. На его место посреди сезона пришел Антонио Кассано. Иногда игровое время получал и ветеран Филиппо Индзаги, который позже также поработал и тренером команды, а сейчас повысился в классе с Беневенто.

Златан Ибрагимович (Милан) – после разочаровывающего для себя сезона в Барселоне шведский бомбардир перешел в итальянский клуб и стал лидером команды, приведя ее к долгожданному чемпионству. После второго сезона в клубе, который вышел для него даже более успешным в личном плане, форварда приобрел ПСЖ.

В парижском клубе нападающий продолжил устанавливать различные бомбардирские рекорды и забивать невероятные по красоте голы, чем помог команде завоевать огромное количество трофеев на внутренней арене. После ухода из ПСЖ Ибрагимович радовал своими выступлениями болельщиков Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси, а в декабре прошлого года вернулся на Сан Сиро.

Робиньо (без клуба) – присоединился к клубу перед началом сезона за 18 млн евро и с лихвой отработал вложенные в него деньги. После двух успешных сезонов, в которых он записал в свой актив 25 голов, бразилец несколько сбавил обороты.

В 2014-м Робиньо вернулся в родной Сантос на правах аренды. Позже в его карьере были Гуанджоу Эвергранд, Атлетико Минейро и Сивасспор. До августа 36-летний игрок защищал цвета Истанбул Башакшехира. Сейчас в поисках работы.

Алешандре Пато (без клуба) – в 2007 году Милан не пожалел выложить за Пато 24 миллиона евро. Поначалу бразилец полностью оправдывал выданные ему авансы и обещал вырасти в одного из лучших форвардов Европы. Однако постепенно он начал утрачивать место в составе "красно-черных", и клуб был вынужден продать его в Коринтианс. После этого нападающему редко удавалось соответствовать прежнему уровню, а его периоды в Вильяреале и особенно в Челси были и вовсе провальными. До августа 30-летний игрок защищал цвета Сан-Паулу, а ныне находится без клуба.

Тренер

Завершив игровую карьеру в 2003 году, Массимилиано Аллегри сразу же начал работу тренера и до прихода в Милан сотрудничал с рядом менее скромных клубов. Вместе с "россонери" итальянский наставник сходу выиграл чемпионский титул и позже Суперкубок Италии, но в последующие три сезона он не смог ничего выиграть с командой. Однако своей последующей работой в Ювентусе Аллегри доказал, что тот успех вовсе не был случайным. Вместе с "бьянконери" тренер выиграл пять кряду титулов Серии А, добавив к этому четыре Кубка и два Суперкубка Италии. Также он дважды выходил с туринским клубом в финал Лиги чемпионов, но проигрывал испанским Барселоне и Реалу. На данный момент 52-летний специалист не имеет клуба и находится в ожидании подходящего предложения.