Италия

Вингер Рома может покинуть итальянскую Серию А.

Крайний нападающий Ромы Дженгиз Ундер в летнее трансферное окно может оказаться в другом чемпионате.

Как сообщает Football Italia, в 22-летнем турецком футболисте заинтересованы Севилья и Эвертон, однако именно испанский клуб считается фаворитом в этой гонке.

Ожидается, что Ундер точно покинет Рому этим летом, поэтому многие европейские клубы захотят увидеть этого игрока в своем составе.

В текущем сезоне Дженгиз Ундер провел в итальянской Серии А 15 поединков, в которых он забил 3 гола. Ранее появлялась информация, что в услугах турецкого вингера также заинтересован Милан.

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